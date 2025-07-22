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02:22, 22 июля 2025Интернет и СМИ

В МВД перечислили «кодовые фразы» телефонных мошенников

В МВД призвали детей сразу обращаться к родителям в случае угроз в сети
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Ребенок может распознать телефонных мошенников, если будет знать «кодовые фразы», которые чаще всего используют преступники, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.

Как уточнили в правоохранительных органах, все чаще жертвами обмана становятся дети. Мошенники звонят несовершеннолетним от имени работников образовательных организаций или государственных органов, входят в доверие к ребенку и начинают выманивать родительские накопления.

В МВД посоветовали запомнить слова и выражения, которые часто используют мошенники. «"Твои родители подозреваются в преступлении", "включи камеру для проведения обыска", "необходимо задекларировать деньги и ценности", "ты помогаешь следствию"», — перечислили в министерстве.

Также специалисты призвали не переходить по ссылкам, не называть номера банковских карт или код из смс, не открывать банковские приложения. Если в сети или по телефону просят деньги, угрожают, обещают подарки, можно сразу рассказать родителям или близкому человеку.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники начали заставлять детей проводить видеообыск дома.

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