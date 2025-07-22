Экс-главный санитарный врач России призвал прививать мигрантов перед въездом в страну

Онищенко призвал обследовать и прививать мигрантов перед въездом в Россию

Экс-главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко призвал обследовать и прививать мигрантов перед въездом в страну. С таким заявлением он выступил в пресс-центре НСН.

По его словам, если России нужны иностранные специалисты, тогда необходимо ставить условия для их пребывания в стране. В частности, он напомнил, что в настоящий момент активно обсуждается распространение в России менингококковой инфекции, которую могли завезти мигранты.

«Извините меня, а чего вы сидите? Без мигрантов мы обойтись не можем. Попробуйте в Москве без них обойтись! Я выхожу в пять утра прогуляться, а два таджика подметают двор — делают большое и доброе дело. У нас ведь никто не хочет идти дворниками работать. Если мы набираем себе мигрантов, то мы должны поставить условия», — обозначил он.

Заслуженный врач России заявил, что при завозе трудовых мигрантов в Россию необходимо заключать договоры с их странами по поводу прививок и медицинского обследования в целом, как это было ранее. В качестве примера он привел годы распространения СПИДа в мире.

«Мы тогда заключали договоры со странами и говорили, что их люди должны приехать к нам с обследованием. Некоторым странам мы доверяли и признавали их документы. Кого-то мы обследовали сами. Сейчас нужно навести порядок с миграционной службой. Если надо — прививать!» — констатировал Онищенко.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить правила въезда в Россию мигрантов и не пускать в страну иностранцев с гепатитом, сифилисом, туберкулезом и ВИЧ.

