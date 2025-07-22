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20:22, 22 июля 2025Мир

Глава МИД Израиля прибыл в Киев

Глава МИД Израиля Саар прибыл в Киев с визитом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар прибыл в Киев. Об этом сообщает The Times of Israel.

«Эта поездка знаменует собой самый высокопоставленный визит израильского чиновника на Украину с февраля 2023 года, когда страну посетил предшественник Саара, действующий министр энергетики Эли Коэн», — утверждается в публикации.

В ходе визита глава МИД Израиля встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, а также с представителями украинской еврейской общины.

Ранее Саар поприветствовал выход США из ЮНЕСКО.

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