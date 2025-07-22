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17:06, 22 июля 2025Мир

Израиль похвалил выход США из ЮНЕСКО

Глава МИД Саар: Израиль приветствует выход США из ЮНЕСКО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: TkKurikawa / Getty Images

Израиль приветствует выход США из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом заявил министр иностранных дел страны Гидеон Саар в соцсети Х.

«Приветствуем решение администрации США о выходе из ЮНЕСКО», — написал глава МИД Израиля.

Саар отметил, что решение американского руководства стало «необходимым шагом», призванным «содействовать справедливости и праву Израиля на достойное отношение в системе ООН». По его словам, это право часто попирается из-за якобы политизации этой организации. Глава внешнеполитического ведомства призвал прекратить дискриминацию Израиля в ООН.

Ранее президент США Дональд Трамп вывел свое государство из ЮНЕСКО.

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