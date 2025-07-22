Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО

NYP: Трамп выводит США из ЮНЕСКО из-за антиамериканских настроений

Президент США Дональд Трамп выводит страну из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом сообщает The New York Post (NYP).

Отмечается, что решение было принято исходя из «антиизраильских и антиамериканских» настроений организации. Как сообщил NYP представитель Белого дома, после проведения обзора должностные лица администрации выразили несогласие с политикой ЮНЕСКО в области разнообразия, равенства и инклюзивности, а также с ее пропалестинской и прокитайской предвзятостью.

«Президент Трамп принял решение вывести Соединенные Штаты из ЮНЕСКО, организации, которая поддерживает противоречивые, разжигающие рознь культурные и социальные проблемы, полностью противоречащие здравому смыслу и политике, за которую американцы проголосовали в ноябре», — заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

К недостаткам организации в администрации Трампа отнесли публикация ЮНЕСКО «Набора инструментов по борьбе с расизмом», призывающую государства-члены принять «антирасистскую» политику и начать участие в ««гонке за первенство», чтобы стать главными поборниками социальной справедливости», инициатива «Трансформация мужчин» 2024 года.

По словам представителя Белого дома, ЮНЕСКО использовала свой Исполнительный совет для «проведения антиизраильских и антиеврейских действий, включая объявление еврейских святынь объектами "палестинского всемирного наследия"».

Решение о пересмотре своего членства в Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) США приняли в феврале. Тогда а американском правительстве уточнили, что обзор будет включать оценку того, как и поддерживает ли ЮНЕСКО интересы США. В частности, Вашингтон намеревался провести анализ любых проявлений антисемитизма или антиизраильских настроений внутри организации.