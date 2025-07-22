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21:59, 22 июля 2025Экономика

Россиянам стали чаще отказывать в ипотеке

НКБИ: Доля отказов на оформление ипотеки превысила половину от всех заявок
Виктория Клабукова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россиянам стали реже одобрять ипотеку. Банки отказывают более чем в половине заявок, пишет Forbes со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По статистике за июнь, доля отказов в жилищных кредитах превысила половину от общего числа заявок и составила 50,6 процента. Месяцем ранее она равнялась 45,7 процента — рост отказов начался именно в мае. Прежде показатель демонстрировал снижение на протяжении четырех месяцев.

Как отмечают в НКБИ, отказы вызваны жестким макропруденциальным регулированием. В настоящее время финорганизации предпочитают кредитовать заявителей с исключительной кредитной историей и низкой долговой нагрузкой. Если в июне ипотечные выдачи регулировали с помощью надбавок к коэффициентам риска, то сейчас основным ограничителем стали макропруденциальные лимиты. Они лишили банки стимула выдавать кредиты с низким первоначальным взносом. Помимо этого, растут и задолженности по ипотеке — к концу года, по прогнозам «Эксперт РА», они могут увеличиться на полпроцента. На фоне этого банки сокращают объем новых высокорисковых выдач.

Ранее в России предложили ввести кредитные каникулы в связи с рождением или усыновлением ребенка. Законопроект одобрили в правительственной комиссии. Льготный период составит не более шести месяцев для первого ребенка, а при рождении или усыновлении второго и последующих — не более 18 месяцев.

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