В России захотели ввести кредитные каникулы за рождение ребенка

Правительственная комиссия одобрила проект кредитных каникул за рождение ребенка

В России захотели ввести льготный период по выплате ипотеки при рождении или усыновлении детей. Законопроект о кредитных каникулах одобрила правительственная комиссия, сообщает ТАСС.

По словам председателя правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимира Груздева, законопроект предусматривает льготный период при рождении или усыновлении детей. При этом он требует соблюдать ряд требований

«Так, нужно подтвердить, что доходы заемщика снизились более чем на 20 процентов по сравнению с его среднемесячным доходом, имевшим место до появления новых детей. Одновременно с этим размер регулярной выплаты по кредитному договору должен составлять не менее 40 процентов от среднемесячного дохода заемщика. При рождении же или усыновлении второго и последующих детей достаточно самого факта рождения или усыновления», — пояснил он.

Льготный период составит не более шести месяцев для первого ребенка, а при рождении или усыновлении второго и последующих — не более 18 месяцев.

Законопроект был подготовлен Минфином. Согласно проектной документации к законопроекту, изменения разработаны в целях стимулирования рождаемости в России и снижения рисков дефолтов заемщиков и финансовой стабильности кредиторов.

Ранее Центробанк России обсудили механизм кредитных каникул для бизнеса. ЦБ предлагает предоставлять кредитные каникулы компаниям на срок до шести месяцев по каждому кредитному договору, но только один раз за весь срок его действия. Воспользоваться приостановкой платежей по займу сможет малый и средний бизнес, а также микропредприятия.