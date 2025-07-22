Камалу Харрис высмеяли за празднование годовщины провала на выборах

Fox News: Харрис подверглась насмешкам за празднование провала на выборах

Бывший вице-президент США Камала Харрис подверглась насмешкам за празднование первой годовщины начала своей президентской кампании, ставшей провалом. Об этом сообщает Fox News.

Год назад бывший президент Джо Байден объявил в социальных сетях, что выйдет из президентской гонки. Вскоре после этого он поддержал Харрис, которая стала кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2024 года.

«Ровно год назад я начал свою кампанию на выборах президента Соединенных Штатов (...) И сегодня миллионы американцев продолжают отстаивать наши ценности, наши идеалы и нашу демократию. Их мужество и решимость вдохновляют меня. Независимо от того, участвуете ли вы в акции протеста, звоните своим представителям или строите сообщество, я хочу сказать: "Спасибо". Мы ведем эту борьбу вместе», — написала она на своей странице в соцсети X.

Как отмечает телеканал, многие пользователи социальных сетей не были столь впечатлены, а некоторые указали на то, что она забыла упомянуть Байдена в посте. В свою очередь исследовательский центр RNC Research, которым руководит Национальный комитет Республиканской партии, заявил, что стать кандидатом в президенты, не получив ни одного голоса, — «это не такая уж и фишка, как вы думаете».

Ранее Харрис и жену экс-президента США Джилл Байден потребовали вызвать в Конгресс для дачи показаний в рамках расследования о когнитивном здоровье Байдена. Отмечается, что все указы о помилованиях, которые были сделаны во время президентства Байдена с помощью автоподписи являются незаконными.