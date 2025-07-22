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10:25, 22 июля 2025Экономика

Министр сельского хозяйства оценила перспективы российского экспорта пшеницы

Лут: Экспорт зерна в текущем сельхозсезоне сохранится на уровне предыдущего
Дмитрий Воронин

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Экспорт зерна из России по итогам текущего сельхозсезона, начавшегося 1 июля, ожидается на уровне 53-55 миллионов тонн, включая поставки 43-44 миллионов тонн пшеницы, следует из оценки перспектив показателей вывоза сырья за рубеж, озвученной главой Минсельхоза РФ Оксаной Лут. Ее цитирует ТАСС.

По словам министра, речь идет об «уровне текущего года с учетом переходящих остатков, которые у нас были на начало сезона».

Как напоминает агентство, в предыдущем сельхозсезоне отечественный зерновой экспорт составил около 53 миллионов тонн, в том числе на него пришлось 44 миллиона тонн пшеницы.

Ранее стало известно, что по итогам первого полугодия Россия не вошла в топ-3 ключевых поставщиков пшеницы в Китай, сократив год к году продажи продукции Пекину в 19 раз.

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