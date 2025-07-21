России не оказалось среди ключевых поставщиков пшеницы в Китай

Экспорт пшеницы из России в Китай в январе — июне 2025 года упал в 19 раз

По итогам первых шести месяцев 2025 года РФ не оказалось среди ключевых поставщиков пшеницы в КНР. Россия не вошла в топ-3 импортеров этого вида продукции, сократив уровень поставок в 19 раз (до 2,5 миллиона долларов) по сравнению с январем-июнем 2024 года. Об этом со ссылкой на данные китайских таможенников сообщает «Интерфакс».

С учетом того, что в июне российских поставок пшеницы не было, показатель, снижавшийся по итогам пяти месяцев в 13 раз, ускорил падение.

В 2024 году импорт российской пшеницы в Китай напротив вырос в 2,5 раза, достигнув 87,252 миллиона долларов.

Основными поставщиками в указанной сфере на китайский рынок остаются Канада и Австралия с объемами в 361,3 миллиона и 190,2 миллиона долларов соответственно. Тройку лидеров замкнул Казахстан с 5,8 миллиона долларов, который, сам являясь одним из главных импортеров российской пшеницы, снизил в текущем году ее закупки в несколько раз.