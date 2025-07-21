Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:59, 21 июля 2025Экономика

России не оказалось среди ключевых поставщиков пшеницы в Китай

Экспорт пшеницы из России в Китай в январе — июне 2025 года упал в 19 раз
Дмитрий Воронин

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

По итогам первых шести месяцев 2025 года РФ не оказалось среди ключевых поставщиков пшеницы в КНР. Россия не вошла в топ-3 импортеров этого вида продукции, сократив уровень поставок в 19 раз (до 2,5 миллиона долларов) по сравнению с январем-июнем 2024 года. Об этом со ссылкой на данные китайских таможенников сообщает «Интерфакс».

С учетом того, что в июне российских поставок пшеницы не было, показатель, снижавшийся по итогам пяти месяцев в 13 раз, ускорил падение.

В 2024 году импорт российской пшеницы в Китай напротив вырос в 2,5 раза, достигнув 87,252 миллиона долларов.

Основными поставщиками в указанной сфере на китайский рынок остаются Канада и Австралия с объемами в 361,3 миллиона и 190,2 миллиона долларов соответственно. Тройку лидеров замкнул Казахстан с 5,8 миллиона долларов, который, сам являясь одним из главных импортеров российской пшеницы, снизил в текущем году ее закупки в несколько раз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай анонсировал решительные меры в ответ на один из самых жестких пакетов санкций против России. Что возмутило Пекин?

    42-летняя Анна Седокова похвасталась фигурой в микробикини

    Россиянин спас 13-летнего сына от схватившего его за ягодицы на концерте незнакомца

    Завербованный обещанием выезда во Францию россиянин попался на госизмене

    Пушилин рассказал о сопротивлении ВСУ в ДНР

    В «Ахмате» оскорбились из-за скандала после пьяной драки с участием бойца из Чечни

    Более тысячи машин скопились в очереди перед Крымским мостом

    России не оказалось среди ключевых поставщиков пшеницы в Китай

    Названы российские города с максимальной предлагаемой зарплатой

    Момент падения автобуса с тремя десятками российских вахтовиков в обрыв попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости