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13:59, 17 июня 2025Экономика

Один из главных импортеров российской пшеницы резко снизил ее закупки

Экспорт российской пшеницы в Казахстан сократился в семь раз в январе-апреле
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

По итогам первых четырех месяцев 2025 года экспорт российского зерна в Казахстан сократился в пять раз в сравнении с тем же периодом 2024-го и упал до отметки в 35,7 миллиона долларов в денежном выражении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные таможенной службы республики.

За отчетный период значительное снижение продемонстрировали поставки всех основных видов российского зерна. Сильнее всего в январе-апреле просел экспорт пшеницы — в семь раз, до 24,3 миллиона долларов. Доходы от продажи овса в соседнюю республику, в свою очередь, сократились в четыре раза, до 40,3 тысячи, кукурузы — втрое, до 1,3 миллиона, гречихи — также в три раза, до 77,7 тысячи, а ячменя — вдвое, до 8 миллионов. Единственным исключением стала рожь, выручка от продажи которой увеличилась в два раза и достигла отметки в 419,3 тысячи долларов.

По итогам января-ноября 2024 года Казахстан вошел в десятку главных импортеров российской пшеницы. По данным отраслевого агентства «АПК Новости», соседняя республика заняла девятое место в рейтинге ключевых покупателей этой агропродукции из РФ. При этом в 2022 году Казахстан располагался на пятой строчке в этом списке.

Лидерами по объемам закупок российской пшеницы оказались Египет, Турция и Бангладеш. С июля 2024-го по май 2025-го отечественные аграрии отправили в первую страну в общей сложности 8,247 миллиона тонн, во вторую — 3,349 миллиона, а в третью — 2,706 миллиона. В топ-5 по этому показателю также вошли Алжир с результатом в 1,711 миллиона и Ливия (1,601 миллиона), резюмировали в аналитическом центре «Русагротранс».

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