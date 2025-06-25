Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:44, 25 июня 2025Экономика

Китай резко снизил закупки одной российской агрокультуры

Таможня Китая: Импорт российской пшеницы упал в 13 раз
Кирилл Луцюк

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

За пять месяцев этого года Россия продала Китаю пшеницы на 2,5 миллиона долларов. Это подсчитали в Государственном таможенном управлении (ГТУ) КНР. Выводы его экспертов процитировал Интерфакс.

Достигнутый показатель оказался в 13 раз меньше, чем результаты аналогичного периода прошлого года, когда речь шла о 32,5 миллиона долларов. Майский экспорт упал в годовом выражении с 7,2 миллиона долларов в 2024 году до 401,2 тысячи долларов в 2025-м.

Отмечается, что с января по май пшеницу Китаю продавали шесть государств. На первом месте оказалась Канада с показателем в 259,6 миллиона долларов. На второй позиции расположилась Австралия — 188,6 миллиона долларов.

В 2024 году импорт российской пшеницы в Китай оценивался в 87,252 миллиона долларов. Это в 2,5 раза больше, чем в 2023 году.

В начале марта 2025 года сообщалось, что за первые восемь месяцев текущего сельскохозяйственного года российские агроэкспортеры впервые потеснили конкурентов из США на китайском рынке пшеницы.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Долой всех коррупционеров». В центре Киева прошла акция протеста. Люди просят Трампа навести порядок на Украине

    Вяльбе прокомментировала расследование в Швеции из-за фотографии с грузовиком

    Следователи заинтересовались данными о нарушениях в парке «Тайган» после нападения льва

    Пенсионерки своими руками починили дорогу в российском городе и попали на видео

    Продажи Tesla в Европе рухнули

    Макрон выступил с призывом к Европе по вопросу России

    В зоне СВО начали применять новую модификацию «Герани-2»

    Работающая в Emirates россиянка рассказала о запрете на сон в самолете

    Перестал падать один из сегментов российского авторынка

    На саммите НАТО началась встреча Зеленского с Трампом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости