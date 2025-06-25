Китай резко снизил закупки одной российской агрокультуры

Таможня Китая: Импорт российской пшеницы упал в 13 раз

За пять месяцев этого года Россия продала Китаю пшеницы на 2,5 миллиона долларов. Это подсчитали в Государственном таможенном управлении (ГТУ) КНР. Выводы его экспертов процитировал Интерфакс.

Достигнутый показатель оказался в 13 раз меньше, чем результаты аналогичного периода прошлого года, когда речь шла о 32,5 миллиона долларов. Майский экспорт упал в годовом выражении с 7,2 миллиона долларов в 2024 году до 401,2 тысячи долларов в 2025-м.

Отмечается, что с января по май пшеницу Китаю продавали шесть государств. На первом месте оказалась Канада с показателем в 259,6 миллиона долларов. На второй позиции расположилась Австралия — 188,6 миллиона долларов.

В 2024 году импорт российской пшеницы в Китай оценивался в 87,252 миллиона долларов. Это в 2,5 раза больше, чем в 2023 году.

В начале марта 2025 года сообщалось, что за первые восемь месяцев текущего сельскохозяйственного года российские агроэкспортеры впервые потеснили конкурентов из США на китайском рынке пшеницы.