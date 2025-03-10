Россия впервые потеснила США на китайском рынке пшеницы

«Русагротранс»: РФ отправила в КНР 275 тысяч тонн пшеницы в июле-феврале

По итогам первых восьми месяцев текущего сельскохозяйственного года (начался в июле 2024-го и завершится в конце июня 2025-го) российские агроэкспортеры впервые потеснили американских на китайском рынке пшеницы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитического центра «Русагротранс».

За отчетный период российские аграрии отправили в Китай в общей сложности 275 тысяч тонн ключевой продукции. Американские поставщики, в свою очередь, экспортировали в КНР 147 тысяч. Таким образом, Россия опередила США по этому показателю на 128 тысяч тонн. Подобного расклада на китайском рынке пшеницы не наблюдалось за всю историю статистических наблюдений, уточнили эксперты.

Суммарные поставки пшеницы в Китай от крупнейших экспортеров за это время составили порядка 1 миллиона тонн в физическом выражении. Российские аграрии смогли обеспечить чуть менее четверти от этого объема. «Это впервые больше ввезенного из США объема», — заявили в «Русагротрансе». Снижение импорта КНР в организации связали с рекордным урожаем на внутреннем рынке.

Несмотря на рост импорта российской пшеницы в Китай, рынок азиатской страны пока не является для РФ ключевым. Во второй половине 2024 года главным покупателем этой агропродукции из РФ оказался Египет. За это время африканская страна увеличила объемы ввоза пшеницы из России в 1,8 раза, до 5,45 миллиона тонн. В топ-5 ведущих импортеров также вошли Турция, Иран, Бангладеш и Саудовская Аравия. В целом в июле-декабре российские поставщики отправили на внешние рынки 30 миллионов тонн пшеницы.