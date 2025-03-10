Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:48, 10 марта 2025Экономика

Россия впервые потеснила США на китайском рынке пшеницы

«Русагротранс»: РФ отправила в КНР 275 тысяч тонн пшеницы в июле-феврале
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

По итогам первых восьми месяцев текущего сельскохозяйственного года (начался в июле 2024-го и завершится в конце июня 2025-го) российские агроэкспортеры впервые потеснили американских на китайском рынке пшеницы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитического центра «Русагротранс».

За отчетный период российские аграрии отправили в Китай в общей сложности 275 тысяч тонн ключевой продукции. Американские поставщики, в свою очередь, экспортировали в КНР 147 тысяч. Таким образом, Россия опередила США по этому показателю на 128 тысяч тонн. Подобного расклада на китайском рынке пшеницы не наблюдалось за всю историю статистических наблюдений, уточнили эксперты.

Суммарные поставки пшеницы в Китай от крупнейших экспортеров за это время составили порядка 1 миллиона тонн в физическом выражении. Российские аграрии смогли обеспечить чуть менее четверти от этого объема. «Это впервые больше ввезенного из США объема», — заявили в «Русагротрансе». Снижение импорта КНР в организации связали с рекордным урожаем на внутреннем рынке.

Несмотря на рост импорта российской пшеницы в Китай, рынок азиатской страны пока не является для РФ ключевым. Во второй половине 2024 года главным покупателем этой агропродукции из РФ оказался Египет. За это время африканская страна увеличила объемы ввоза пшеницы из России в 1,8 раза, до 5,45 миллиона тонн. В топ-5 ведущих импортеров также вошли Турция, Иран, Бангладеш и Саудовская Аравия. В целом в июле-декабре российские поставщики отправили на внешние рынки 30 миллионов тонн пшеницы.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Главком ВСУ прокомментировал положение украинских войск в Курской области

    Госсекретарь США высказался о дате встречи Путина и Трампа

    Госсекретарь США раскрыл цель встречи с представителями Украины в Саудовской Аравии

    Врач развеяла главные мифы о молочнице

    В популярном у туристов регионе России объявили штормовое предупреждение

    Пошутившую о Зеленском американскую юмористку обвинили в работе на Россию

    Обнаружен революционный способ борьбы с раком

    Канада пригрозила оставить США без электричества

    Андреасян назвал Тарковского предателем и отказался извиняться

    В российском регионе за транзит нелегальных мигрантов осудили иностранного подданного

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше