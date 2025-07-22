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07:51, 22 июля 2025Россия

Момент взрыва в атакованном ВСУ российском регионе попал на видео

Опубликованы кадры момента взрыва в атакованной ВСУ Ростовской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры момента взрыва в Ростовской области, которая ночью была атакована со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Telegram-канал Don Mash.

На кадрах слышен жужжащий звук, похожий на работу мотора беспилотного летательного аппарата. Раздается взрыв, за которым следует световая вспышка.

ВСУ атаковали Ростовскую область в ночь на 22 июля. Над регионом, по данным Минобороны, перехватили семь летательных аппаратов. Как уточнял губернатор Юрий Слюсарь, дроны сбили в Ростове-на-Дону, Миллерово, Донецке и Азовском районе. Из-за обломков на территории нескольких частных домов загорелась растительность.

Всего за ночь силы ПВО перехватили 35 дронов над восемью регионами России и Черным морем. Помимо Ростовской области, под удар попали Калужская, Самарская, Тульская и Брянская области, а также Московский регион и Крым.

ЖЗЛ
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