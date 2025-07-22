Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:16, 22 июля 2025Россия

Украина пыталась ударить по восьми регионам России

Минобороны: Силы ПВО сбили 35 БПЛА ВСУ над восемью регионами и Черным морем
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Pixabay

В ночь на вторник, 22 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по восьми регионам России. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над восемью регионами России и Черным морем 35 летательных аппаратов. Больше всего из них — девять – перехватили над Брянской областью.

Еще 7 дронов перехватили над Ростовской областью, 6 — над Калужской, по 3 — над Самарской и Тульской областями и Московским регионом, два — над Белгородской областью, по одному — над Крымом и Черным морем.

Вечером 21 июля силы ПВО сбили 25 дронов над Ростовской, Брянской и Калужской областей, а также на Московским регионом и Крымом.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и Украина проведут третий раунд переговоров в Стамбуле. Когда запланирована встреча и чего ожидают от нее стороны?

    В России произошло мощное землетрясение

    Microsoft пообещала ускорить Windows 11

    Нетрезвая девушка столкнулась с неожиданным последствием удаления желчного пузыря

    В США оценили последствия ультиматума Трампа для Зеленского словами «закатают в бетон»

    Описаны последствия принятия «прекрасного билля» Трампа для экономики США

    Следователи пришли с обысками к бывшему проректору российского университета

    Украина пыталась ударить по восьми регионам России

    52-летняя супермодель показала фигуру в бикини

    Российский чиновник устроил смертельное ДТП

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости