МВФ оценил реакцию России на санкционный шок

МВФ: Россия смягчила санкционный шок за счет больших валютных резервов

Значительные валютные резервы России и режим плавающего обменного курса продолжают способствовать смягчению санкционных шоков. Такие выводы содержатся в докладе «Глобальные дисбалансы в меняющемся мире», который подготовили эксперты Международного валютного фонда (МВФ). Выдержки из этого документа опубликованы на сайте этой организации.

Кроме того, отчет гласит, что контроль за движением капитала эффективно ограничил его отток из России. И хотя соответствующие меры, введенные в начале 2022 года, впоследствии смягчились, власти РФ сохранили ограничения на репатриацию иностранных инвестиций, а также на снятие наличной иностранной валюты с банковских счетов и вывоз таких средств за границу.

На фоне этого чистый отток частного капитала вырос незначительно — с 2 процентных пунктов ВВП в 2023 году до 2,4 процентных пункта в 2024-м.

В начале июля Банк России сообщал, что международные резервы России достигли исторического максимума и составили в общей сложности 690,6 миллиарда долларов.

