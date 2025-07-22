Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:00, 22 июля 2025Забота о себеЭксклюзив

Нарколог раскрыл настоящие последствия привычки пить пиво по вечерам

Нарколог Тюрин: Ежедневное употребление пива грозит алкоголизмом
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

У мужчин и женщин при постоянном употреблении пива развиваются опасные заболевания, предупредил нарколог клиники «Алкомед» Андрей Тюрин. Настоящие последствия этой привычки он раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

Тюрин отметил, что постоянное употребление пива по вечерам грозит развитием алкоголизма. «Пациенты часто оправдывают себя фразой: "Я не алкоголик, я только пиво пью". Но алкогольная зависимость начинается именно так — с малых, но регулярных доз», — подчеркнул врач.

«Механизм развивается довольно просто: пиво содержит этанол, который вызывает выброс гормона удовольствия дофамина. Со временем мозг требует все больше алкоголя для удовольствия. Срок формирования индивидуален: чаще всего это один-два года ежедневного употребления», — уточнил Тюрин.

Также ежедневное употребление пива может спровоцировать гормональные нарушения: у мужчин снижается уровень тестостерона, растут грудь и живот и появляются проблемы с потенцией, а у женщин возникают ранний климакс, бесплодие и лишний вес.

Материалы по теме:
Компульсивное переедание: симптомы и лечение, что это такое, последствия переедания
Компульсивное переедание:симптомы и лечение, что это такое, последствия переедания
27 августа 2022
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков. Почему врачи считают этот метод опасным?
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков.Почему врачи считают этот метод опасным?
21 октября 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Другими серьезными последствиями ежедневного употребления даже небольших доз пива Тюрин назвал сердечно-сосудистые заболевания, жировую болезнь печени (стеатоз), депрессию, тревожность и панические атаки.

Ранее Андрей Тюрин раскрыл безопасное для здоровья количество алкоголя. По его словам, без последствий для здоровья печени, почек, мозга и других внутренних органов организм может переработать всего 10 миллилитров крепкого алкоголя в сутки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не факт, что теперь получится выехать за границу». Призыв в армию может стать круглогодичным. Что говорят адвокаты?

    Москвичам пообещали похолодание

    Нарколог раскрыл настоящие последствия привычки пить пиво по вечерам

    В российском городе нашлась приставучая белка

    В Москве затопило торговый центр

    В России захотели запрещать препятствовать отлову бездомных животных

    Российские врачи за одну операцию избавили пациентку от четырех болезней

    Коллега Гогунского объяснила его слова о женщинах болью и страхом

    Минфин сообщил о господдержке для «Силы Сибири»

    Туристка едва не лишилась уха после укуса паука на острове в Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости