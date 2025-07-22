Нарколог раскрыл настоящие последствия привычки пить пиво по вечерам

Нарколог Тюрин: Ежедневное употребление пива грозит алкоголизмом

У мужчин и женщин при постоянном употреблении пива развиваются опасные заболевания, предупредил нарколог клиники «Алкомед» Андрей Тюрин. Настоящие последствия этой привычки он раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

Тюрин отметил, что постоянное употребление пива по вечерам грозит развитием алкоголизма. «Пациенты часто оправдывают себя фразой: "Я не алкоголик, я только пиво пью". Но алкогольная зависимость начинается именно так — с малых, но регулярных доз», — подчеркнул врач.

«Механизм развивается довольно просто: пиво содержит этанол, который вызывает выброс гормона удовольствия дофамина. Со временем мозг требует все больше алкоголя для удовольствия. Срок формирования индивидуален: чаще всего это один-два года ежедневного употребления», — уточнил Тюрин.

Также ежедневное употребление пива может спровоцировать гормональные нарушения: у мужчин снижается уровень тестостерона, растут грудь и живот и появляются проблемы с потенцией, а у женщин возникают ранний климакс, бесплодие и лишний вес.

Другими серьезными последствиями ежедневного употребления даже небольших доз пива Тюрин назвал сердечно-сосудистые заболевания, жировую болезнь печени (стеатоз), депрессию, тревожность и панические атаки.

Ранее Андрей Тюрин раскрыл безопасное для здоровья количество алкоголя. По его словам, без последствий для здоровья печени, почек, мозга и других внутренних органов организм может переработать всего 10 миллилитров крепкого алкоголя в сутки.

