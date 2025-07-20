Раскрыто безопасное для здоровья количество алкоголя

Нарколог Тюрин: Без вреда для здоровья можно выпить 50 миллилитров пива

Относительно безопасная доза алкоголя существует, но она значительно меньше, чем принято думать, заявил психиатр-нарколог клиники «Алкомед» Андрей Тюрин. Количество спиртных напитков, которое можно выпить без вреда для здоровья, он раскрыл «Ленте.ру».

Врач объяснил, что без последствий для здоровья печени, почек, мозга и других внутренних органов организм может переработать всего 10 миллилитров крепкого алкоголя в сутки, что эквивалентно примерно 50 миллилитрам пива. Однако мало кто ограничивается такой небольшой дозой пенного напитка.

«Стакан пива объемом 500 миллилитров можно смело приравнять к 40-60 миллилитрам крепкого алкоголя. Если человек употребляет три таких стакана, по степени воздействия эта доза эквивалентна 150 миллилитрам водки, виски или коньяка», –– предупредил Тюрин.

В связи с этим он призвал россиян перестать верить в то, что слабоалкогольные напитки меньше, чем крепкие, вредят здоровью.

Ранее Тюрин назвал вызывающий самые сильные отеки лица и других частей тела алкоголь. По его словам, речь идет о пиве, поскольку оно может негативно влиять на здоровье печени и почек, особенно при чрезмерном употреблении.