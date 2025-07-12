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10:33, 12 июля 2025Забота о себеЭксклюзив

Назван вызывающий самые сильные отеки алкоголь

Нарколог Тюрин назвал пиво провоцирующим сильные отеки алкоголем
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Алкоголь может вызывать сильные отеки лица и других частей тела, предупредил психиатр-нарколог клиники «Алкомед» Андрей Тюрин. О том, какой спиртной напиток провоцирует самые сильные отеки, он рассказал «Ленте.ру».

Врач объяснил, что спиртные напитки повышают нагрузку на органы мочевыделительной системы и нарушают водно-солевой баланс, что и приводит к сильной отечности. Если закусывать алкоголь соленой пищей, эта проблема лишь усугубляется.

При этом напитком, который вызывает самые сильные отеки, Тюрин назвал пиво. «Отеки после употребления пива возникают из-за воздействия этанола на почки и сосуды, что приводит к задержке жидкости в организме. Состав пива, включая примеси, может негативно влиять на здоровье печени и почек, особенно при чрезмерном употреблении, что также может провоцировать отечность», — отметил врач.

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Нарколог добавил, что сильную отечность могут вызывать шампанское и белое вино. Эти напитки содержат сульфиты и сахара, поэтому их легко пить. Это может приводить к чрезмерному употреблению спиртного и, как следствие, к сильной отечности на следующее утро.

Ранее врач общей практики Аджай Багга предупредил о повышенной опасности алкоголя летом. В жару негативное воздействие спиртных напитков усиливается, так как к другим нежелательным последствиям добавляется риск теплового удара и сильного обезвоживания.

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