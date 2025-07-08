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11:35, 8 июля 2025Забота о себе

Врач предупредил о повышенной опасности алкоголя в жару

Врач Багга: Алкоголь в жару нарушает терморегуляцию и усиливает обезвоживание
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В жару негативное воздействие алкоголя усиливается, так как к другим нежелательным последствиям добавляется риск теплового удара и сильного обезвоживания. Об этом предупредил врач общей практики Аджай Багга.

Специалист рассказал, что главная опасность алкоголя в том, что он обладает сильным мочегонным эффектом и выводит из организма жидкость и полезные вещества. В жаркую погоду этот процесс ускоряется из-за потоотделения. Таким образом, по словам врача, риск обезвоживания становится существенно выше.

Кроме того, как отметил Багга, прохладные коктейли или пиво в зной существенно повышают риск перегрева. Он объяснил, что это происходит из-за того, что алкоголь нарушает терморегуляцию тела, что может привести к тепловому истощению, удару и солнечным ожогам.

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Багга добавил, что в летом распитие алкоголя намного чаще приводит к серьезным травмам. По его словам, это связано с тем, что люди выезжают на пикники, пляжи и в другие места, где потеря координации может привести к несчастным случаям.

Ранее психиатр, нарколог Руслан Исаев рассказал, что распитие пива на пляже может сопровождаться слабостью и головокружением. Он назвал эти симптомы признаком обезвоживания.

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