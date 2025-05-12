Душ, прогулка и сладкие фрукты. Как утром избавиться от перегара после вечернего застолья?

Нарколог Андреев: Контрастный душ и фрукты помогут избавиться от запаха перегара

Запах перегара, неотъемлемый спутник любых посиделок с алкоголем, может стать серьезной проблемой для человека, особенно если он не планировал злоупотреблять спиртными напитками и запланировал на следующее утро важные дела. Можно ли пить так, чтобы перегара не было, от каких напитков бывает самый сильный запах с утра и что делать, если он все-таки появился, разбиралась «Лента.ру».

Как избавиться от запаха перегара?

Психиатр-нарколог, психотерапевт Александр Андреев в беседе с «Лентой.ру» заверил: пить алкоголь так, чтобы после него не появлялся запах перегара, невозможно.

Возможно только ускорить вывод ацетальдегида из организма, стимулируя обменные процессы Александр Андреев психиатр-нарколог, психотерапевт

По словам врача, для этого можно принять контрастный душ. Кроме того, полезной окажется пешая прогулка на свежем воздухе. Также на помощь придут сладкие фрукты.

«Запах перегара не исчезнет полностью, что бы мы ни делали. Ацетальдегид продолжит выделяться через легкие и кожу. Тут поможет только время. Вся эта поп-медицина, например янтарная кислота и витамины, имеет слабую доказательную базу», ─ добавил психиатр-нарколог Марат Агинян. При этом он подчеркнул, что необходимо пить как можно больше воды, поскольку она ускоряет все протекающие в организме процессы, связанные с выведением алкоголя.

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По словам президента Центра информации о здоровье Артур Герра, существует мнение, что аминокислота цистеин играет важную роль в метаболизме алкоголя. Она содержится в яйцах, поэтому некоторые люди употребляют их после застолья. Правда, ученые так и не смогли подтвердить, что они помогают справиться с неприятным запахом.

Зато эффективны утренние физические упражнения, поскольку они приводят к ускорению обмена веществ, из-за чего этанол начинает быстрее выводиться из организма

Если после застолья намечена важная встреча, то запах перегара можно замаскировать. По словам Андреева, для этого необходимо просто почистить зубы и затем воспользоваться ополаскивателем для полости рта.

А психиатр-нарколог Тимур Мамедов посоветовал не жевать жвачку, что скрыть запаха перегара. По словам врача, она, напротив, только его усилит. Вместо этого он посоветовал выпить отхаркивающий препарат и заявил, что благодаря этому неприятный аромат улетучится вместе с вышедшей мокротой.

Откуда берется запах перегара?

Примерно 20-25 процентов выпитого алкоголя всасывается уже в желудке, а остальной объем поступает в тонкий кишечник, откуда попадает в кровь. Там его максимальная концентрация достигается через 30-90 минут. Следующей остановкой является печень.

Запах перегара после употребления алкоголя возникает в результате процесса метаболизма этанола. Одним из продуктов его распада является ацетальдегид, который, выделяясь с потом и в процессе дыхания, дает характерный запах Александр Андреев психиатр-нарколог, психотерапевт

Врач-нарколог Дмитрий Кошанкевич отметил, что водка, виски и коньяк сохраняются в дыхании значительно дольше, нежели вино и пиво. Однако у последнего имеются свои нюансы. Так, после нефильтрованного пива запах перегара будет особенно стойким.

Как заявил гепатолог Джамиль Ваким-Флеминг, алкоголь в выдыхаемом воздухе обнаруживается на протяжении 12-24 часов, в моче ─ 12-130 часов, а в волосах ─ 90 дней.

При этом врач Тран Ван Фук объяснил, что алкоголь определяется еще и в слюне. Таким образом, если целоваться с пьяным человеком на протяжении долгого времени, то в рот и дыхательные пути трезвого партнера попадет алкоголь. Однако это будет такая низкая концентрация, что опьянения он не почувствует. Метаболизм в печени произойдет моментально, поэтому и запах перегара не появится.

Несколько лет назад в Китае был зафиксирован необычный случай Там сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль, за рулем которого находилась женщина. Она провалила тест на алкоголь в выдыхаемом воздухе, но настаивала, что не пила. По словам китаянки, она на протяжении долгого времени целовалась с пьяным избранником. Тогда женщине предложили сдать на анализ кровь, но в ней ничего не нашли. В конечном итоге полицейские отпустили ее.

Можно ли ускорить метаболизм алкоголя и таким образом избежать перегара?

Полностью избежать его невозможно, но важно учитывать много нюансов, из-за которых неприятный запах может быть более или менее сильным. Например, различия между полами. «Женщины перерабатывают алкоголь иначе, нежели мужчины, поскольку у них меньшее содержание воды в организме и более низкая активность печеночного фермента алкогольдегидрогеназы», ─ объяснили в отчете американского Национального института по борьбе со злоупотреблением алкоголем.

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Также большую роль играет масса тела. У худых людей уровень алкоголя в крови будет выше при том же количестве выпитого, нежели у тех, кто имеет лишний вес. Кроме того, как пояснила врач Сима Сарин, чем больше алкоголя человек выпьет, тем больше времени потребуется организму, чтобы избавиться от его побочных продуктов, в том числе и ацетальдегида. Следовательно, и запах перегара сохранится дольше.

Как добавил Ваким-Флеминг, дополнительно нужно учитывать, что с возрастом скорость переработки алкоголя замедляется. Среди других факторов врач выделил генетику и проблемы со здоровьем, например заболевания печени, почек и желудочно-кишечного тракта.

Многие рецептурные и безрецептурные лекарственные средства могут взаимодействовать с алкоголем, усиливать действие этанола и замедлять его метаболизм. В связи с этим перед употреблением алкоголя людям, принимающим на постоянной основе те или иные медикаменты, необходимо проконсультироваться со специалистом

Существует также мнение, что люди, которые регулярно занимаются спортом, быстрее усваивают алкоголь. Правда, как рассказал врач Рафаэль Морено из медицинского центра Vithas, не существует исследований, которые бы подтвердили данную теорию. При этом эксперт отметил, что те виды алкоголя, которые принято подавать горячими, усваиваются значительно быстрее.

Играет роль даже время суток. Так, в вечернее время лучше не употреблять алкоголь, поскольку его выведение из организма в период сна происходит гораздо медленнее, так как все функции организма замедляются.

Может ли еда влиять на запах изо рта после застолья?

Как пояснили в Академии общей стоматологии, некоторые продукты действительно могут усиливать и без того неприятный после алкоголя запах изо рта. Это хорошо знакомые всем продукты: чеснок, лук, рыба и острая еда.

«Запахи от некоторых продуктов могут оставаться до тех пор, пока еда не пройдет через ваш организм, даже если вы почистите зубы или пожуете жвачку. Аллил метил сульфид в луке и чесноке может оставаться в вашем кровотоке и выводиться через дыхание в течение 72 часов после употребления», ─ отметили в организации.

Чтобы противостоять неприятному запаху, специалисты посоветовали налегать на хрустящие фрукты и овощи, которые стимулируют выработку слюны. Также для этой цели можно использовать лимон и петрушку, заключили стоматологи.