Миллионы людей просыпаются с ужасным запахом изо рта. Откуда он берется и можно ли сделать так, чтобы его не было?

Врач Балова: Неприятный запах изо рта по утрам возникает из-за скрытого кариеса

«Утро начинает не с кофе» — это расхожая фраза, которую давно взяли на вооружение производители сантехники. Однако на самом деле сразу после пробуждения многие люди еще до позывов в туалет сталкиваются с другим деликатным нюансом — неприятным запахом из собственного рта. Эта проблема, которую медики называют галитозом, знакома миллионам людей, и в интернете можно найти множество довольно опасных способов избавиться от нее. Почему возникает запах изо рта и что на самом деле нужно делать, чтобы от него избавиться, выясняла «Лента.ру».

Почему по утрам появляется неприятный запах изо рта?

Причины неприятного запаха изо рта специалисты делят на три группы: стоматологические, гастроэнтерологические и отоларингологические. По словам стоматолога-терапевта и детского стоматолога клиники «Натадент» Татьяны Баловой, к первым относится прежде всего плохая гигиена полости рта вечером — из-за этого на зубах скапливается налет. Впоследствии это приводит к образованию зубного камня и воспалению десен, явному и скрытому кариесу, разрушению зубов и проблемам с пломбами.

У детей галитоз может возникнуть во время прорезывания молочных зубов и в период их смены на постоянные

Стоматолог-ортодонт, детский стоматолог из Французской стоматологической клиники Наталья Морозова добавила, что неприятный запах по утрам может также появиться из-за пародонтальных проблем — к примеру, десневых карманов, заболеваний слизистой оболочки полости рта и недавно проведенных хирургических манипуляций в этой области.

Гастроэнтерологическими причинами запаха изо рта по утрам стоматолог Дамла Аксит Биджак назвала гастроэзофагеальный рефлюкс, ухудшающийся в положении лежа, рак желудка, дивертикулы пищевода, цирроз и другие заболевания печени, а также синдром избыточного бактериального роста в тонком кишечнике.

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Отоларингологическими причинами этой проблемы могут быть такие патологии, как тонзиллит, риносинусит, аллергический ринит, фарингит и бронхит. Доктор Николас Акоста из Медицинской школы Чилийского университета призвал провериться на наличие этих заболеваний, если есть признаки галитоза.

Однако неприятный запах изо рта — это не всегда следствие проблем со здоровьем. По словам гастроэнтеролога Хосе Гузмана, он может возникать из-за курения, алкоголя, приема некоторых лекарств или специфических продуктов, съеденных за ужином. Как правило, по утрам дают о себе знать лук, чеснок, молочные продукты, консервированный тунец и хрен.

Иногда запах изо рта по утрам вообще может быть вариантом нормы. Дело в том, что во время сна у человека выделяется значительно меньше слюны. «Ее недостаток приводит к росту количества бактерий и образованию неприятно пахнущих соединений. Они должны исчезнуть, как только мы проснемся, позавтракаем и почистим зубы», ─ пояснил стоматолог Симон Пардиньяс.

Можно ли избежать неприятного запаха изо рта по утрам?

Если эта проблема беспокоит, для начала придется обследоваться, чтобы исключить наличие медицинских причин, а если они есть, пройти лечение. Так, по словам Баловой, стоматолога необходимо посещать каждые полгода, чтобы вовремя лечить заболевания зубов и десен. С той же периодичностью нужно проводить профессиональную гигиеническую чистку полости рта.

Биджак порекомендовала посетить гастроэнтеролога, чтобы провести эндоскопию верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Во время процедуры можно сделать быстрый тест на наличие бактерии Helicobacter pylori, из-за которой возникают различные гастроэнтерологические заболевания, и биопсию. Печень можно проверить с помощью эластометрии.

Чтобы обнаружить синдром избыточного бактериального роста в тонком кишечнике, по словам врача, используется водородный дыхательный тест. Для диагностики многих лор-заболеваний применяется эндоскопия носоглотки.

Кроме того, как отметили специалисты из чилийской стоматологической клиники Everest, важно тщательно чистить зубы на ночь, чтобы удалить остатки пищи и бактерии. Важно и достаточно пить, поскольку употребление воды перед сном помогает поддерживать слюноотделение и предотвращает сухость во рту.

Не стоит пропускать завтрак, так как утренний прием пищи стимулирует выработку слюны

Исследование, опубликованное в журнале Американской стоматологической ассоциации, продемонстрировало, что затормозить рост бактерий, вызывающих неприятных запах изо рта, помогает простая пищевая сода. Ее можно использовать в качестве ополаскивателя, предварительно смешав с водой. Однако у этого метода есть противопоказания: повышенная чувствительность зубов и воспаление десен.

Еще одно исследование показало, что эфирное масло чайного дерева имеет аналогичный эффект. Пропорция для приготовления ополаскивателя составляет пять капель на один стакан воды. Но с этим способом нужно быть осторожным: масло чайного дерева очень токсично для домашних животных. Теми же свойствами обладает ромашка за счет большого количества флавоноидов в составе.

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Дополнительно можно на протяжении нескольких минут пожевать свежие листья петрушки, поскольку в них содержатся антиоксиданты, хлорофилл и эфирные масла, которые освежают дыхание. Кроме того, ученые доказали пользу яблочного уксуса для устранения этой проблемы. Правда, домашний ополаскиватель на его основе лучше использовать редко, чтобы не повредить зубную эмаль. Побороть дурно пахнущие бактерии и стимулировать выработку слюны также помогает лимонный сок.

Если неприятный запах изо рта возник из-за проблем с желудком, поможет эфирное масло мяты, которое, как выяснили ученые, устраняет вздутие, газы и дискомфорт в ЖКТ. Также оно обладает антимикробными свойствами. В Научно-исследовательском журнале фармацевтики и технологий вышла статья, в которой описывается положительное влияние эфирного масла кардамона на здоровье полости рта, в том числе упоминается его антибактериальная активность.

Продукты, которые вызывают и устраняют неприятный запах изо рта по утрам

Диетолог Мигель Лопес Морено призвал не употреблять во время ужина лук и чеснок, поскольку в них имеются серные соединения, которые вызывают неприятный запах изо рта. Также лучше не налегать на красное мясо, рыбу, яйца и молочные продукты, так как они тоже содержат серные соединения и могут ухудшить течение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Усугубляют галитоз и различные виды капусты, а кофе приводит к сухости во рту.

После риса зачастую возникают запоры. Трудности с посещением туалета могут стать причиной неприятного запаха изо рта Мигель Лопес Морено диетолог

Однако существуют продукты, которые, напротив, помогают бороться с галитозом. «Его предотвращают яблоки, поскольку они обладают очищающими свойствами и обеспечивают освежающий эффект благодаря полифенолам», ─ пояснила диетолог Мария Кармен Хапас. Также она порекомендовала включить в рацион перец, апельсины, лимоны и йогурты. Последние устраняют неприятный запах изо рта за счет пробиотического действия. В вечерние блюда стоит добавлять корицу и имбирь, так как они расщепляют серные соединения.

Как правильно чистить зубы?

Согласно статистике ВОЗ, 92 процента населения планеты не умеют правильно чистить зубы — это тоже часто приводит к неприятному запаху.

Чистить зубы необходимо не только щеткой и пастой Татьяна Балова стоматолог-терапевт, детский стоматолог

В мексиканском журнале Dentalia объяснили: для полноценной чистки зубов хватит небольшого количества пасты размером с горошину. Щетку стоит держать под углом 45 градусов к зубам и деснам. Чистку нужно проводить короткими круговыми движениями, перемещая щетку вперед и назад по всей поверхности каждого зуба, и не пренебрегать внутренней стороной зубов.

При чистке десен не нужно надавливать на них щеткой слишком сильно. Процедура должна занимать как минимум две минуты. Затем следует воспользоваться скребком для языка, чтобы удалить с его поверхности бактерии, и ополаскивателем для полости рта. Заключительным этапом является зубная нить. Необходимо обернуть ее концы вокруг пальцев обеих рук, оставив расстояние около пяти сантиметров, и пройтись по межзубным промежуткам.

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Менять щетку нужно каждые три месяца. Щетина должна быть мягкой, чтобы не повреждать эмаль. Дополнительно можно использовать зубные ершики и монопучок.

Если хорошо почистить зубы нет возможности, ортодонт Патрисия Братос посоветовала воспользоваться жевательной резинкой с ксилитом. Другой вариант — полоскание рта обычной водой, которая поможет уменьшить количество остатков пищи и бактерий.