Назван исполняющий обязанности председателя Верховного суда России

Исполняющим обязанности председателя Верховного суда (ВС) России назначен Юрий Иваненко, занимающий пост заместителя руководителя судебной инстанции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
Соответствующее постановление принял президиум ВС.
Ранее стало известно, что не стало Ирины Подносовой — первой женщины, возглавившей Верховный суд России. Она боролась с онкологическим заболеванием.
Ирина Подносова родилась в 1953 году в Пскове. Более 35 лет работала судьей и имела высший квалификационный класс. В 2024 году ее назначили на пост главы ВС.