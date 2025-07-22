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12:07, 22 июля 2025Силовые структуры

Назван исполняющий обязанности председателя Верховного суда России

Исполняющим обязанности главы Верховного суда России назначен зампред Иваненко
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Исполняющим обязанности председателя Верховного суда (ВС) России назначен Юрий Иваненко, занимающий пост заместителя руководителя судебной инстанции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Соответствующее постановление принял президиум ВС.

Ранее стало известно, что не стало Ирины Подносовой — первой женщины, возглавившей Верховный суд России. Она боролась с онкологическим заболеванием.

Ирина Подносова родилась в 1953 году в Пскове. Более 35 лет работала судьей и имела высший квалификационный класс. В 2024 году ее назначили на пост главы ВС.

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