Совфед назначил Подносову главой Верховного суда

Совфед назначил Подносову председателем Верховного суда России

Совфед назначил Ирину Подносову председателем Верховного суда (ВС) России. Об этом сообщает ТАСС.

4 апреля комиссия при президенте России одобрила кандидатуру Подносовой на пост председателя ВС.

Подносова стала первой женщиной, возглавившей Верховный суд. Нового председателя ВС в России начали искать в марте. 23 февраля не стало Вячеслава Лебедева, который возглавлял ВС с 1991 года.

Ранее Ирина Подносова высказалась о возвращении в России смертной казни. По ее словам, для этого необходимо внесение изменений в Конституцию страны. Своего личного мнения по вопросу о смертной казни Подносова высказывать не стала. Возглавлявший ВС с 1991 года Лебедев последовательно высказывался против возвращения смертной казни.