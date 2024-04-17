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10:41, 17 апреля 2024Россия

Совфед назначил Подносову главой Верховного суда

Совфед назначил Подносову председателем Верховного суда России

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Совфед назначил Ирину Подносову председателем Верховного суда (ВС) России. Об этом сообщает ТАСС.

4 апреля комиссия при президенте России одобрила кандидатуру Подносовой на пост председателя ВС.

Подносова стала первой женщиной, возглавившей Верховный суд. Нового председателя ВС в России начали искать в марте. 23 февраля не стало Вячеслава Лебедева, который возглавлял ВС с 1991 года.

Ранее Ирина Подносова высказалась о возвращении в России смертной казни. По ее словам, для этого необходимо внесение изменений в Конституцию страны. Своего личного мнения по вопросу о смертной казни Подносова высказывать не стала. Возглавлявший ВС с 1991 года Лебедев последовательно высказывался против возвращения смертной казни.

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      Алан Босиков
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