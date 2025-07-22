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14:08, 22 июля 2025Мир

Обаму захотели вызвать в Конгресс

Джонсон: Обаму могут вызвать в Конгресс для дачи показаний
Дарья Балацкая
Дарья Балацкая (редактор отдела «Мир»)
Барак Обама

Барак Обама. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Бывшего президента США Барака Обаму могут вызвать в американский Конгресс для дачи показаний о сговоре по раздуванию темы о якобы вмешательстве России в американские выборы в 2016 году. Об этом заявил спикер палаты представителей Конгресса Майк Джонсон, сообщает CBN.

«Если это вызывает у него [Обамы] дискомфорт, ему не нужно было это курировать, а для нас все выглядит именно так», — сказал он в ответ на вопрос, есть ли сложности в том, чтобы вручить бывшему президенту повестку для дачи показаний.

По словам Джонсона, задача американских законодателей состоит в том, чтобы расследовать каждое обвинение и «докопаться» до правды.

Уточняется, что директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что власти США располагают доказательствами, которые позволяют предъявить обвинения участникам сговора из администрации Обамы на выборах 2016 года, где победил действующий американский лидер Дональд Трамп.

Ранее Трамп обвинил Обаму в фабрикации обвинений против России. Он заявил, что Обама, бывший президент США Джо Байден, кандидат в президенты Хилари Клинтон и другие участвовали в создании фейка о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

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