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18:37, 22 июля 2025Россия

Появились новые подробности изнасилования 4-летней девочки детьми мигрантов под Калугой

Член СПЧ Ахмедова: Изнасилованная мигрантами 4-летняя девочка гуляла с отцом
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Globallookpress.com

Изнасилованная под Калугой детьми нелегальных мигрантов 4-летняя девочка в день трагедии гуляла с отцом. Новые подробности появились в Telegram-канале общественницы, члена Совета по правам человека (СПЧ) Марины Ахмедовой.

По словам Ахмедовой, отца жертвы изнасилования отвлекли соседи, и он на время перестал следить за дочкой. «К нему подбежали дети с криками — "Там два мальчика делают с вашей девочкой нехорошее!". Он побежал туда, раскидал насильников и забрал своего кричавшего ребенка», — рассказала Ахмедова.

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Общественница добавила, что подозреваемые в надругательстве дети мигрантов могли совершать аналогичные преступления и ранее.

Они явно делали это не в первый раз (...) Один из них уже затягивал в туалет первоклассницу, где тоже пытался изнасиловать. Но его просто отчислили, и он остался спокойно жить среди других детей

Марина АхмедоваЧлен СПЧ

О надругательстве детей мигрантов над ребенком стало известно из публикации губернатора Калужской области Владислава Шапши. Он описал преступление как «вопиющий случай» и рассказал о последствиях для подозреваемых.

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