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14:55, 22 июля 2025Россия

Власти рассказали о вопиющем случае надругательства мигрантов над российским ребенком

Глава Калужской области Шапша: Дети мигрантов надругались над девочкой в регионе
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Двое детей мигрантов надругались над ребенком в Боровском районе Калужской области. Об этом рассказал в Telegram губернатор региона Владислав Шапша.

По словам Шапши, в надругательстве над девочкой принимали участие дети девяти и одиннадцати лет, чьи родители — как оказалось — нарушили порядок пребывания на территории России. «Преступники помещены в центр содержания несовершеннолетних, их родители задержаны. Ведется следствие», — рассказал глава Калужской области.

Представитель власти назвал преступление вопиющим случаем, за которым, по его ожиданиям, должна последовать максимально жесткая реакция силовиков.

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Чиновник добавил, что отдельно попросил правоохранителей разобраться в миграционном статусе родителей предполагаемых насильников. «Попросил (...) особое внимание уделить тому, как родители преступников оказались в регионе. Кто помогал им оформлять документы. Кто предоставил работу, не проверив соблюдают ли они все правила пребывания здесь», — подытожил Шапша.

Ранее сообщалось, что мигрант ударил российскую школьницу за отказ познакомиться и попал на видео.

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