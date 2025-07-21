Мигрант ударил российскую школьницу за отказ познакомиться и попал на видео

В Новосибирске мигрант ударил по лицу школьницу за отказ познакомиться

В Новосибирске мигрант ударил по лицу школьницу за отказ познакомиться. Действия иностранца попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

На представленном ролике видно, как мужчина громко кричит, а затем бьет россиянку. За девочку-подростка вступаются очевидцы.

Как утверждает Mash Siberia, несовершеннолетняя и ее обидчик отдыхали в разных компаниях в Гастродворике на улице Ленина. Мигрант начал приставать к учащейся, но получил отказ. Его это разозлило, он набросился на девушку с кулаками.

Когда иностранцу пригрозили проверкой от миграционной службы, он извинился. У мужчины есть жена и ребенок, выяснило издание.

До этого сообщалось, что жительница Пензы отбила дочь у мигранта, который пытался ее изнасиловать.

Еще раньше в Нижегородской области мигрант-нелегал напал на женщину, пытаясь изнасиловать.