Пассажирский автобус протаранил бетонное ограждение в Москве

На северо-западе Москвы пассажирский автобус врезался в бетонное ограждение

На северо-западе Москвы пассажирский автобус врезался в бетонное ограждение. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Авария произошла в столичном районе Щукино на Авиационной улице. Отмечается, что в результате удара бетонные блоки отлетели в сторону и повредили припаркованные автомобили.

По предварительной информации, автобус самопроизвольно начал движение по территории конечной станции без пассажиров в салоне и сместил дорожные ограждения. В результате инцидента никто не пострадал.