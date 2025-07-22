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23:15, 22 июля 2025Россия

Пассажирский автобус протаранил бетонное ограждение в Москве

На северо-западе Москвы пассажирский автобус врезался в бетонное ограждение
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

На северо-западе Москвы пассажирский автобус врезался в бетонное ограждение. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Авария произошла в столичном районе Щукино на Авиационной улице. Отмечается, что в результате удара бетонные блоки отлетели в сторону и повредили припаркованные автомобили.

По предварительной информации, автобус самопроизвольно начал движение по территории конечной станции без пассажиров в салоне и сместил дорожные ограждения. В результате инцидента никто не пострадал.

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