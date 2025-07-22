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02:24, 22 июля 2025Бывший СССР

Пленный из ВСУ рассказал о нескольких побегах из воинских частей

Пленный Попелышкин рассказал, что дважды сбегал из воинских частей
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Попелышкин, который сдался в плен российским солдатам, рассказал, что дважды сбегал из воинских частей, но оба раза его ловили. Слова бойца приводит ТАСС.

«Меня сначала отправили в 93-ю [отдельную механизированную бригаду ВСУ], где посадили в больницу, должны были сделать карточку, обещали подъемные в 50 тысяч гривен. <…> Неделю там побыл и убежал», — делится пленный. По его словам, сперва он отправился в Славянск, а затем — в Киев, где был пойман.

После этого его отправили в 225-й отдельный штурмовой полк, но и оттуда он попытался сбежать. Тогда его поймал патруль, заявив, что мужчина находится в розыске. «Спрашивали, зачем я сбежал, говорили, что в Курск воевать отправят, где меня убьют», — рассказал Попелышкин.

Он также сообщил, что побеги из воинских частей происходили регулярно. В основном солдаты пытались сбежать небольшими группами по пять человек. Всего таких групп было около 20, но в итоге все бежавшие бойцы были пойманы и возвращены в расположение.

Ранее другой пленный рассказывал, что два бойца ВСУ сбежали в Польшу во время учений на полигоне.

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