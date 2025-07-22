Под Москвой пятимесячный ребенок мигрантов впал в кому после обрезания на дому

В Подмосковье пятимесячный мальчик впал в кому после обрезания на дому

В Подмосковье пятимесячный ребенок мигрантов из Таджикистана впал в кому после обрезания на дому. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По его данным, семья ребенка прибыла в Россию из Таджикистана — супруги с четырьмя детьми не встали на учет. Чтобы провести операцию, домой родители мальчика пригласили знакомого специалиста из больницы Московской области.

Когда врач проводил операцию, у мальчика начались судороги — он ослаб и побледнел. Соседи услышали крики женщины и ребенка, после чего решили вызвать скорую. Врачи диагностировали у ребенка аспирационную пневмонию, тяжелую анемию и судороги, его состояние они оценили как критическое.

Хирурга, который проводил операцию на дому, уже задержала полиция. Мать мальчика же привлекли по статьям «Нарушение миграционного учета» и «Неисполнение родительских обязанностей». Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее в Калининграде 37-летний местный житель попытался сделать себе обрезание в домашних условиях. Мужчина в результате оказался в больнице.