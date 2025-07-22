Подорвавшие автомобиль бывшего подполковника СБУ в Москве предстанут перед судом

Трое мужчин пойдут под суд за подрыв экс-подполковника СБУ Прозорова в Москве

В Москве предстанут перед судом трое обвиняемых по делу о теракте на Коровинском шоссе, в ходе которого пострадал бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров. Об этом в своем Telegram-канале сообщает столичная прокуратура.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Ростислава Журавлева, Ивана Паскаря и Владимира Головченко. Им вменяется террористический акт, незаконное хранение взрывчатки и изготовление взрывных устройств.

Следствие установило, что мужчины готовились к теракту с мая 2023 года по апрель 2024 года, наблюдая за потерпевшим. Они изготовили взрывное устройство, которое Головченко 9 апреля 2024 года разместил под автомобилем «Тойота Лэнд Крузер Прадо».

Взрывное устройство привели в действие12 апреля 2024 года, когда Прозоров сел в автомобиль и запустил двигатель. Он получил травму ноги. Еще четыре автомобиля пострадали.