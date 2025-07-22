Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:29, 22 июля 2025Забота о себе

Популярный миф о яйцах опровергли

Профессор Бакли: Яйца не повышают холестерин
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Elena Mozhvilo / Unsplash

Существует мнение, будто яйца приводят к повышению уровня холестерина в крови. Однако профессор Джон Бакли из Университета Южной Австралии в разговоре с изданием El Español опроверг этот популярный миф.

«Если употреблять яйца в рамках диеты с низким содержанием насыщенных жиров, то они не приведут к повышению холестерина», — пояснил Бакли. По его словам, дело не в самих яйцах, а в продуктах, которые люди часто едят вместе с ними.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022

Так многие едят яйца с колбасой или беконом. При таком подходе состояние сердечно-сосудистой системы действительно будет ухудшаться. В заключение Бакли добавил, что диетические рекомендации по исключению из рациона яиц уже давно устарели.

Ранее эндокринолог Елена Андреева рассказала о полезных свойствах алоэ. По ее словам, данное растение укрепляет иммунитет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Гнилая попытка организовать травлю». Главу «Ахмата» осудили за нападки на соратника «Русской общины» после драки с чеченцем

    Сийярто высказался об угрозах Зеленского

    Раскрыты сроки выхода США из ЮНЕСКО

    Популярный миф о яйцах опровергли

    Орешкин назвал ключевой вызов для мировой экономики

    Продававший сыр по 85 тысяч рублей миллиардер-христианин дал совет россиянам купить гробы

    Женщина раскрыла свой 15-летний роман с монахом

    В США собрались создать «Золотой купол» без Маска

    Психолог объяснил отказ 55-летней Юлии Меньшовой от пластики

    Обломки дрона ВСУ упали возле кинопарка «Москино» в Новой Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости