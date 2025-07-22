Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:34, 22 июля 2025Экономика

Поставки игристого из России в Китай взлетели

«Агроэкспорт»: Поставки игристых вин из РФ в КНР выросли в январе-июне в 28 раз
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Китай в первом полугодии импортировал из РФ почти 262 тысячи литров игристых вин, что в 28 раз больше, чем за аналогичный период 2024-го. В стоимостном выражении показатель также резко вырос, увеличившись в 17 раз. Об этом со ссылкой на данные таможенников КНР сообщает федеральный центр «Агроэкспорт».

Благодаря взлету поставок в указанном направлении Россия оказалась на четвертом месте в списке импортеров, уступив лишь Италии (1,9 миллиона литров), Франции (671 тысяча литров) и Испании (619 тысяч литров).

При этом на игристое пришлось более половины закупленного Пекином отечественного вина. Общий объем его поставок в январе--июне достиг 450 тысяч литров.

Ранее стало известно, что по итогам первого полугодия Россия не вошла в топ-3 ключевых поставщиков пшеницы в Китай, сократив год к году продажи продукции Пекину в 19 раз, до 2,5 миллионов долларов. Основными поставщиками этого вида продукции на китайский рынок остаются Канада и Австралия с объемами в 361,3 миллиона и 190,2 миллиона долларов соответственно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла председатель Верховного суда России Ирина Подносова. Что стало причиной смерти и кто займет ее место?

    Стало известно о взрывах в Сумах

    В России объяснили зачистку Зеленским антикоррупционного бюро «ликвидацией свидетелей»

    Выдача автокредитов в России рухнула

    В России разработали огнемет для «Омича»

    Рада одобрила закон о фактическом уничтожении антикоррупционного бюро

    Стилист Лисовец назвал способы создать модный пляжный образ

    Хирурги удалили поглощавшую череп россиянина опухоль

    Подрабатывающих россиян подсчитали

    Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости