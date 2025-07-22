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19:51, 22 июля 2025Россия

Появилось видео поездки патриарха Кирилла на «КамАЗе»

Патриарх Кирилл проехался на «КамАЗе» в Набережных Челнах и попал на видео
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проехался за рулем «КамАЗа» в Набережных Челнах. Видео опубликовала пресс-секретарь главы Татарстана Лилия Галимова в своем Telegram-канале.

В сообщении пресс-службы автопроизводителя уточнили, что визит патриарха состоялся в рамках пребывания представителей Русской православной церкви (РПЦ) в Набережных Челнах.

«Плавность хода и комфортабельность автомобиля КАМАЗ-54901 патриарх Кирилл оценил лично, проехав за рулем флагмана модельного ряда К5 по территории научно-исследовательской площадки», — говорится в публикации.

Отмечается, что после этого компания передала в дар РПЦ пригородный автобус КАМАЗ-5222.

Ранее патриарх Кирилл высказался о президенте России Владимире Путине. По его словам, глава государства является верующим, церковным человеком. Он также отметил, что Путин не стыдится прийти в храм, причаститься и является примером доброго христианина для всего народа.

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