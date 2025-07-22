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13:05, 22 июля 2025Экономика

Предсказано будущее цен на аренду жилья в России

Экономист Байгузина заявила, что аренда квартир в России подорожает на 10-15 %
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В августе 2025 года аренда квартир в России подорожает на 10-15 процентов относительно июля. Такой прогноз дала кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, при условии стабильной экономической ситуации спрос на аренду продолжит расти, что поспособствует повышению ставок. «Обычно в конце лета цены на аренду могут начать падать, поскольку большинство людей возвращаются из отпусков и спрос на аренду может ослабевать. Однако, если в экономике будут позитивные изменения, возможно, цены останутся на высоком уровне или даже вырастут», — отметила эксперт.

Она добавила, что если экономика проявит нестабильность, а у населения упадут доходы, возможен меньший рост цен на аренду (около двух-пяти процентов) или стагнация.

Ранее стало известно, что осенью-зимой аренда загородных домов в России может подорожать на 15 процентов.

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