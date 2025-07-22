Продюсер предсказал скорый отъезд Козловского из России

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что возвращение актера Данилы Козловского в российский кинематограф будет кратковременным. Об этом он рассказал «Страстям».
По мнению собеседника издания, артист вернулся в Россию ради денег и покинет страну уже через полгода. Продюсер подчеркнул, что многие коллеги Козловского не готовы принять его после длительного отсутствия, что сказывается на количестве предлагаемых ему проектов.
«Сейчас он получает новые предложения в кино, но не такие частые. Его съемочный день, насколько помню, стоит от миллиона рублей и выше», — добавил Дворцов.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин возмутился запланированным туром Козловского по США и обвинил актера в получении денег от стран НАТО.