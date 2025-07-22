Проститутка и вышибала изнасиловали туриста-подростка в баре на курорте Европы

Проститутка и вышибала обвинены в изнасиловании туриста-подростка в баре на популярном курорте Европы. Об этом сообщает The Sun.

О случившемся заявил 18-летний пострадавший из Германии. Он отдыхал на Майорке, Испания, с друзьями, и пошел на вечеринку в бордель на улице Паре Бартомеу Сальва. Там у молодого парня якобы списали со счета 450 евро (41 тысяча рублей). Турист заметил пропажу денег лишь вернувшись домой под утро. Он сразу же отправился обратно в заведение, чтобы потребовать свои средства обратно.

По словам пострадавшего, когда вышибала открыл ему дверь, он потерял сознание. Очнувшись, немец понял, что он раздет, а перед ним находится голая женщина. Вышибала сказал ему: «Одевайся и уходи». Подросток осознал, что его изнасиловали, и обратился в полицию.

Вскоре проститутку и вышибалу арестовали, однако те отрицали свою вину. Они заявили, что парень сам хотел заняться сексом за деньги и перевел им 450 евро, но средства не дошли сразу, поэтому в услуге ему было отказано. Позже, когда турист вернулся в бар, перевод уже дошел до получателя, поэтому проститутка занялась с ним сексом.

Ведется расследование случившегося.

Ранее сообщалось, что на пляже курортного города мужчина заманил 12-летнюю девочку в туалет и изнасиловал. Жертва сама рассказала обо всем полиции.

