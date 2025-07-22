Рассекречены документы об убийстве Мартина Лютера Кинга

В США рассекретили документы об убийстве Мартина Лютера Кинга

Документы, касающиеся убийства общественного деятеля Мартина Лютера Кинга, появились в общем доступе. Национальная разведка США рассекретила их, они опубликованы на сайте archives.gov.

Всего доступными стали более 230 тысяч страниц документов. Среди них — служебные записки ФБР и сводки Центрального разведывательного управления. При этом часть документов ранее не была оцифрована.

Как пишет Associated Press, двое детей Мартина Лютера Кинга не хотели, чтобы часть документов была рассекречена. Такую позицию они объясняли тем, что некоторые из них носят личный характер.

Распоряжение о публикации документов выдала директор Нацразведки Тулси Габбард. Соответствующее решение было принято с опорой на директиву о прозрачности, изданную американским президентом Дональдом Трампом.

Ранее ранее были опубликованы документы о покушении на 35-го президента США Джона Кеннеди.