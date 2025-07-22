Россиян предупредили о последствиях поиска экстремистских материалов

Шадаев: Россияне не пострадают из-за закона о поиске экстремистских материалов

Россияне не пострадают из-за закона о поиске экстремистских материалов. Об этом, как передает ТАСС, заявил министр цифрового развития России Максут Шадаев.

«Мы говорим о том, что рядовые пользователи не пострадают. Это очень важно», — рассказал о последствиях принятия закона Шадаев. Он добавил, что закон был принят для того, чтобы воспрепятствовать распространению экстремистских материалов.

Министр подчеркнул, что закон не обязывает поисковые системы передавать данные о запросах пользователей в правоохранительные органы. По его словам, это будет возможно только в случае возбуждения уголовного дела.

«В этом смысле никаких рисков не возникает», — заключил глава ведомства.

Ранее Госдума приняла в окончательном третьем чтении законопроект о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов. Наказание за поиск составит от трех тысяч до пяти тысяч рублей, за рекламу VPN — от 50 тысяч до 80 тысяч рублей.