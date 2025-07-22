Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:20, 22 июля 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о последствиях поиска экстремистских материалов

Шадаев: Россияне не пострадают из-за закона о поиске экстремистских материалов
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Россияне не пострадают из-за закона о поиске экстремистских материалов. Об этом, как передает ТАСС, заявил министр цифрового развития России Максут Шадаев.

«Мы говорим о том, что рядовые пользователи не пострадают. Это очень важно», — рассказал о последствиях принятия закона Шадаев. Он добавил, что закон был принят для того, чтобы воспрепятствовать распространению экстремистских материалов.

Министр подчеркнул, что закон не обязывает поисковые системы передавать данные о запросах пользователей в правоохранительные органы. По его словам, это будет возможно только в случае возбуждения уголовного дела.

«В этом смысле никаких рисков не возникает», — заключил глава ведомства.

Ранее Госдума приняла в окончательном третьем чтении законопроект о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов. Наказание за поиск составит от трех тысяч до пяти тысяч рублей, за рекламу VPN — от 50 тысяч до 80 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В редакцию издания Baza пришли с обысками. Журналисты в офисе перестали выходить на связь, главного редактора не могут найти

    Общая стоимость акций производителя Labubu превысила капитализацию «Газпрома»

    В российском регионе главу группировки лжебанкиров обнаружили без признаков жизни

    В России назвали последствия размещения ядерных бомб США в Великобритании

    Шура назвал лучший город на Земле

    Володин сообщил о смерти депутата Госдумы

    Власти рассказали о вопиющем случае надругательства мигрантов над российским ребенком

    Лавров пригрозил ЕС отпором в случае продолжения Украиной терактов

    Лавров заявил о тревоге от угроз Германии

    Российские синхронистки остались без золота чемпионата мира в группе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости