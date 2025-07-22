Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

Госдума приняла закон о введении штрафов за поиск экстремистских материалов

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов. Об этом пишет ТАСС.

Кодекс РФ об административных правонарушениях дополняется статьей 13.53 («Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним»). За поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN-сервисов, россиянам будет грозить штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.

За рекламу VPN-сервисов граждан будут наказывать штрафом в размере от 50 до 80 тысяч рублей. Должностных лиц за такое правонарушение ждет штраф в размере от 80 до 150 тысяч рублей, а юридических лиц — штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей.

Также Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о признании использования VPN отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Поправки вносятся в статью 63 Уголовного кодекса РФ («Обстоятельства, отягчающие наказание»).

О том, что россиян предложили начать наказывать за поиск заведомо экстремистских материалов в интернете, в том числе с использованием VPN, сообщалось 15 июля. Депутат Госдумы Сергей Боярский, комментируя инициативу, заявил, что граждан не будут штрафовать за случайный просмотр запрещенного контента. По его словам, признанные экстремистскими материалы не находятся в свободном доступе, поскольку такой контент в России блокируется.