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14:17, 22 июля 2025Интернет и СМИ

Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

Госдума приняла закон о введении штрафов за поиск экстремистских материалов
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов. Об этом пишет ТАСС.

Кодекс РФ об административных правонарушениях дополняется статьей 13.53 («Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним»). За поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN-сервисов, россиянам будет грозить штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.

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За рекламу VPN-сервисов граждан будут наказывать штрафом в размере от 50 до 80 тысяч рублей. Должностных лиц за такое правонарушение ждет штраф в размере от 80 до 150 тысяч рублей, а юридических лиц — штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей.

Также Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о признании использования VPN отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Поправки вносятся в статью 63 Уголовного кодекса РФ («Обстоятельства, отягчающие наказание»).

О том, что россиян предложили начать наказывать за поиск заведомо экстремистских материалов в интернете, в том числе с использованием VPN, сообщалось 15 июля. Депутат Госдумы Сергей Боярский, комментируя инициативу, заявил, что граждан не будут штрафовать за случайный просмотр запрещенного контента. По его словам, признанные экстремистскими материалы не находятся в свободном доступе, поскольку такой контент в России блокируется.

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