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14:40, 18 июля 2025Интернет и СМИ

В Госдуме рассказали о наказании за поиск экстремистского контента

Депутат Боярский: За случайный просмотр экстремистского контента не накажут
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Россиян не будут наказывать за случайный просмотр в интернете экстремистского контента. Об этом у себя в Telegram-канале заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, комментируя соответствующие поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП).

По словам депутата, признанные экстремистскими материалы не находятся в свободном доступе, поскольку такой контент в России блокируется, и на просторах «легального Рунета» без использования VPN его встретить невозможно. При этом он допустил, что граждане могут столкнуться с подобными материалами при использовании VPN на иностранных платформах.

«Они (экстремистские материалы — Прим. «Ленты.ру») могут случайно попасть вам в поисковую выдачу или быть предложены для прослушивания или просмотра. Если вы сделаете это случайно, этого, опять же, никто не заметит и никакой ответственности за это не последует», — заверил Боярский.

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