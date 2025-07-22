Россиянам назвали топ регионов страны по популярности сапсерфинга

«Авито Услуги»: Дешевле всего арендовать сапборд летом в Пермском крае

Дешевле всего арендовать сапборд летом 2025 года в Пермском крае — от 600 рублей. Такие данные называются в исследовании «Авито Услуг» и «Авито Путешествий», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Также низкими ценами могут похвастаться в Нижегородской и Свердловской областях (от 700 рублей), Оренбургской и Челябинской областях, в Крыму и Башкортостане (от 800 рублей в каждом). А в топ регионов по популярности сапсерфинга попали Татарстан (прирост 8 процентов), Башкортостан (6 процентов), Ростовская (5 процентов), Иркутская и Самарская области (4 процента).

Ранее специалисты сервиса бронирования отелей «Отелло» выяснили, что соотечественники полюбили короткие путешествия по стране. Летом 2025 года каждый второй россиянин (60 процентов) регулярно отправляется в мини-путешествие на один-три дня.