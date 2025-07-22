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05:26, 22 июля 2025Экономика

Россияне закупились микронаушниками на миллионы рублей в период ЕГЭ

Россияне в период ЕГЭ закупились микронаушниками на 158 миллионов рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Анастасия Романова, аналитик компании Moneyplace, сообщила РИА Новости, что в период проведения Единого государственного экзамена (с мая по середину июля) и вступительных испытаний в вузы россияне приобрели на маркетплейсах микронаушники на сумму около 158 миллионов рублей. Средняя стоимость одной пары составила примерно 3,3 тысячи рублей.

«Средний чек за одну пару составил порядка 3,3 тысячи рублей — модели по такой цене приобретали чаще всего. Всего с начала этого года куплено более 110 тысяч таких устройств», — отметила она.

Ранее в Госдуме предложили отменить оценки по ряду предметов. В списке оказались изобразительное искусство, музыка, труд и физкультура. Также авторы законопроекта призвали положить конец практике так называемых промежуточных смен, существующих в некоторых школах.

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