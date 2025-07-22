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11:46, 22 июля 2025Россия

Россиянин выжил после детонации мины на СВО

KP.RU: Участник СВО из Иркутска с позывным Горыныч выжил после детонации мины
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Участнику специальной военной операции (СВО) на Украине из Иркутска с позывным Горыныч удалось выжить после детонации мины при выполнении боевой задачи. Его историю публикует KP.RU.

Россиянин в 2022 году подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт добровольцем. Дома его остались ждать супруга и двое детей.

Службу Горыныч начинал на более безопасной позиции, но со временем его перевели в штурмовое подразделение и назначили командиром боевой машины в батальоне «Урал». «Когда я проходил срочную в юности, учился быть командиром БМП-1 и БМП-2. Однако всегда хотел поработать на БМП-3. И вот мечта сбылась "за ленточкой"», — рассказал боец.

Летом 2023 года было необходимо расчистить лес для танка и нанести удар по опорному пункту противника. На боевое задание вместе с Горынычем отправились водитель и наводчик. Выполнив задачу, трое российских военных возвращались на базу, когда задние колеса техники наехали на противотанковую мину.

По словам участника СВО, машина разлетелась на части, но все выжили. «Парни сами выбрались из машины и помогли мне. Мы могли двигаться, а поэтому приняли решение эвакуироваться самостоятельно», — вспомнил россиянин.

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Бойцам удалось пробежать расстояние около одного километра под обстрелом Вооруженных сил Украины по открытой местности и спрятаться под деревом в воронке, а затем, когда атака стихла, продолжить путь до эвакуационной точки, откуда их уже доставили в госпиталь.

«Я понял, сколько не сделал, сколько дорог не прошел. И как много времени тратил впустую. Этот момент стал точкой отсчета моего нового пути», — отметил российский военнослужащий.

Сейчас Горыныч занимается разработкой и сборкой багги — легких маневренных машин, которые используются для подвоза боеприпасов, эвакуации раненых и поддержки пехоты на передовой.

Ранее бойцы 42-й гвардейской дивизии армии России на подбитой боевой машине пехоты выполнили задачу в Запорожской области и на горящей машине вернулись к своим позициям. Момент попал на видео.

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