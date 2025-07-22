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09:09, 22 июля 2025Экономика

Российский бизнес пожаловался на задержку платежей через одну страну

«Ведомости»: Российский бизнес пожаловался на задержку платежей через Оман
Вячеслав Агапов

Фото: Unsplash

Российский бизнес пожаловался на задержку платежей через крупный банк Омана Sohar International. Об этом со ссылкой на импортеров сообщает газета «Ведомости».

С июня отправленная через банк в стране в Юго-Западной Азии валюта стала зависать на корреспондентских счетах на 3–5 рабочих дней. Ранее средства поступали в среднем за день. При этом если банк отказался принять перевод, возврат может длиться неделями. Как отмечают источники, проблемы касаются в основном транзакций в долларах США и соответствующих проверок со стороны американских банков-корреспондентов.

Как заявил гендиректор инвесткомпании «Первая группа» Алексей Порошин, проблемы касаются в первую очередь компаний с российскими корнями. У бизнеса, чья связь с Россией неочевидна, проблем с платежами за несанкционные товары нет. По словам старшего юриста NSV Consulting Ксении Самойленко, проблему можно решить, предоставив документы под каждую трансакцию.

В конце 2024 года сообщалось о проблемах в платежах между Казахстаном и Россией. Как ранее указали участники рынка, по сравнению с июлем средний срок ожидания вырос на 24 процента, а в ряде случаев задержка может достигать двух месяцев. Зампредседателя Национального банка Казахстана Акылжан Баймагамбетов напомнил, что страна не присоединилась к антироссийским санкциям Запада, но в связи с избеганием участия в их обходе организациям приходится «проводить более глубокий комплаенс».

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