Российский режиссер покажет на Венецианском фестивале пятичасовой фильм

Документальный фильм Александра Сокурова покажут на Венецианском фестивале

Режиссер Александр Сокуров, автор культовых картин «Русский ковчег» и «Фауст», представит новый проект на Венецианском кинофестивале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя смотра Альберто Барберу.

По информации агентства, российский постановщик представит во внеконкурсной программе фестиваля документальный фильм «Дневник режиссера». Картина народного артиста России длится пять часов и является авторской ретроспективой событий, которые сам Сокуров переживал в период с 1961 по 1995 год.

«Александр возвращается в Венецию после долгого перерыва. Многие годы он вел личный дневник, который решил перенести на кинопленку, создав на его основе этот масштабный фильм», — заявил Барбера.

Эпизоды из жизни режиссера сопровождаются фрагментами известных фильмов той эпохи, что делает его дневником «всей истории второй половины XX века». В 2011 году Сокуров выиграл главный приз Венецианского смотра, получив «Золотого льва» за свой фильм «Фауст».

В июле 2021 года стало известно, что российский режиссер Кира Коваленкo получила Гран-при конкурса «Особый взгляд» на 74-м Каннском кинофестивале. Она является выпускницей мастерской Сокурова.