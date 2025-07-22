Российского политолога задержали по делу о вымогательстве в Telegram

В Волгограде задержан политолог Серенко по делу о вымогательстве в Telegram

В Волгограде следователи задержали администратора Telegram-канала по подозрению в вымогательстве и за посты о нацизме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Возбуждено уголовное дело по статьям 163 УК РФ («Вымогательство») и 354.1 УК РФ («Публичная реабилитация нацизма»). Речь идет о журналисте и политологе Михаиле Серенко, сообщает V1.ru.

По данным следствия, с августа по сентябрь 2024 года подозреваемый опубликовал в своем канале порочащий материал о жителе Волгограда, затем потребовал от героя поста 300 тысяч рублей за отказ от дальнейших заметок о нем. Волгоградец отказался, и тогда публикации про него стали появляться с сентября 2024 года по февраль 2025 года. Затем мужчина вновь получил требование о выплате 350 тысяч рублей.

Также в своем канале подозреваемый размещал тексты, в которых психолого-лингвистическая экспертиза обнаружила признаки реабилитации нацизма.

Его задержали оперативники ФСБ и МВД при силовой поддержке Росгвардии. Дома у администратора и его помощницы прошли обыски. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Серенко — бывший глава Тракторозаводского района Волгограда, экс-депутат Волгоградской городской думы. Его связывают с закрытым анонимным Telegram-каналом «Остров свободы».

Ранее стало известно о задержании главного редактора крупного российского издания Baza Глеба Трифонова по делу о превышении полномочий со стороны полицейских.