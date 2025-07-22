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08:41, 22 июля 2025Бывший СССР

Стала известна численность подготовленных резервов ВСУ

Лебедев: ВСУ подготовили резерв из 65 тысяч военных, обученных иностранцами
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подготовили резерв из нескольких десятков тысяч военнослужащих, проходивших обучение у иностранных специалистов. Об этом заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Один из источников считает, что ВСУ подготовили больше, чем 15 бригад, про которые говорил [Владимир] Зеленский. Общее число резервных войск не менее 65 тысяч [человек]», — уточнил Лебедев.

По словам представителя пророссийского подполья, многих украинских военных иностранцы готовят к работе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и применению искусственного интеллекта при массированных атаках дронов. Он добавил, что резерв «постоянно обучается новым методам ведения войны».

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, объяснил не сбитые над Киевом беспилотники. Парламентарий высказал мнение, что Киев не может или не хочет поражать дроны.

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