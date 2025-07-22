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14:00, 22 июля 2025Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Сумах

В Сумах на фоне воздушной тревоги произошли взрывы
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В Сумах на севере Украины произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Сумах были слышны взрывы», — отметили журналисты со ссылкой на сообщения корреспондентов.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на момент взрыва в Сумской области была объявлена воздушная тревога. При этом военная администрация региона не комментировала произошедшее.

Ранее стало известно, что под Сумы перебросили подготовленный инструкторами из США 214-й отдельный штурмовой батальон Вооруженных сил Украины (ВСУ). До начала боевых действий задачей подразделения было выполнение роли условного противника во время учений.

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